Detenen el futbolista espanyol més patriota i nacionalista

Presumptament per haver manipulat partits

Redacció | Jorge Morcillo, jugador de l'Almeria FC, és un ferm nacionalista espanyol que ha demostrat tenir animadversió contra els catalans i ser un furibund defensor de les forces i cossos de seguretat espanyols. Ara, però, la policia que tant ha defensat l'ha detingut per un presumpte delicte d'arreglar partits en col·laboració amb cases d'apostes.

Jorge Morcillo ha estat arrestat avui per la policia espanyola dins d'un seguit de detencions (fins a 24 a l'Estat) en una operació duta a terme per les autoritats espanyoles que investiguen el possible frau en els resultats de partits de futbol. D'aquesta manera, Morcillo es converteix en el primer futbolista professional espanyol que detingut per aquesta raó i hauria obtingut beneficis econòmics a través del mercat d'apostes a internet.

Morcillo havia demostrat a Twitter ser un ferm nacionalista espanyol defensant la Policía Nacional espanyola i la Guàrdia Civil. També ho va fer sobre el camp de futbol en celebrar un gol amb la salutació militar. Fou el 23 de setembre de l'any passat, tres dies després del 20 de setembre, jornada on la Guardia Civil va fer-se la víctima i sentir-se "acorralada" per la manifestació improvisada, pacífica i democràtica davant la seu d'Economia de la Generalitat a Barcelona i que ha portat els Jordis a presó preventiva.



@aitordiez10 como comprenderas como buen valenciano los catalanes no es que sean santo de mi devocion, jeje,y el Alaves es caso aparte tio! — Jorge Morcillo (@Morci3) 25 de maig de 2012

Lamentables y bochornosas imágenes de la manifestación de Madrid, a donde vamos a llegar ?? No olvidemos q la policía somos nosotros !! — Jorge Morcillo (@Morci3) 24 de març de 2014

