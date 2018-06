Set punts de sutura a un home de 65 anys en ser atacat al crit de ''Viva España''

Última actualització Divendres, 15 de juny de 2018 15:00 h

Un grup de joves que arrencava cartells del CDR i llaços grocs l'ha increpat quan li han vist el llaç groc a la solapa

Redacció| Un home de 65 anys veí de Lleida, Josep Aldabó, ha estat agredit aquest divendres a primera hora del matí per un jove d'uns 30 anys que estava amb un grup de cinc o sis persones més traient cartells del CDR i llaços grocs de la plaça Ricard Vinyes. Aldabó ha explicat que pels volts de les set del matí ell estava tornant de fer una cura de son i quan ha passat per la plaça aquest grup se li ha dirigit increpant-lo amb crits de ''Viva España'' al veure que portava un llaç groc a la solapa. L'home ha respost amb un ''que visca'' també perquè diu que ell no té res contra els espanyols però aleshores un l'ha començat a seguir fins que l'ha colpejat amb la bossa i quan ha intentat ''autodefensar-se'' girant la cara, li ha fet un tall a l'orella que ha requerit set punts de sutura.

L'home té previst anar demà a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, amb assessorament legal i suport dels CDR, per denunciar aquesta agressió. D'altra banda, el CDR Lleida ha denunciat a través de Tuiter que aquesta matinada el balcó d'un pis de Gardeny que tenia una estelada i cartells en contra dels 'presos polítics' ha patit un atac amb pedres sense que els impactes hagin causat danys materials. Així mateix, el CDR també assegura que aquesta matinada s'han arrencat cartells a la Bordeta on s'informava d'un acte convocat per aquest dissabte sobre les pensions.

Josep Aldabó ha explicat que pràcticament ni s'havia adonat que els joves estaven a la plaça retirant cartells i simbologia que reclama l'alliberament dels presos polítics. De fet, ha assegurat que si ho hagués vist hauria intentat esquivar-los, però no ha estat així i el grup ha detectat que portava un llaç groc a la solapa. Quan ha intentat marxar avançant el pas després que l'increpessin diu que n'ha sortit un ''com una fera, com un gos rabiós'' que l'ha agafat de seguida i l'ha colpejat amb una bossa, on possiblement a l'interior hi havia algun objecte dur que és el que li ha provocat el tall.



L'agressor ha fugit corrents del lloc mentre altres testimonis han avisat a la Guàrdia Urbana que s'ha personat al lloc i també s'ha cridat a una ambulància que ha fet les primeres cures a en Josep.Tot seguit, se l'ha traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova on se li ha cosit el tall a l'orella amb set punts de sutura. Aldabó considera que les persones que li han fet això són ''gamberros, ni catalans ni espanyols que només volen fer mal sense cap motiu''. En aquest sentit, ha assegurat que ell té relació amb molts espanyols i ''mai hi he tingut problemes''. Així mateix, ha remarcat que porta el llaç groc per ''defensar els drets humans, aquí i a tot el món, per poder parlar honradament i no tenir gent que no s'ho mereix a la presó''.