El gegant d'Internet Google esclafa la política de tancar webs d'Espanya

El mes de setembre passat la companyia va rebre un requeriment judicial per anul·lar els servidors vinculats als dominis de Referendum.cat, Ref1oct.cat, Ref1oct.eu, Refereum.ws i Garantiespelreferendum.com.

"Google ILC considera respectuosament que el manteniment indefinit pot resultar innecessari per a la consecució dels fins pretesos i pot haver afectat projectes i continguts allotjats a Google Cloud que no tenen res a veure amb la investigació', diu l'escrit segons ha avançat eldiario.es.

"Passats sis mesos de l'1-O, no té sentit mantenir el bloqueig dels servidors", ha expressat la multinacional, que ha qualificat la mesura de "desproporcionada".

Captura de pantalla de la web garanties.cat, bloquejada per la Guàrdia Civil, aquest 15 de setembre del 2017

