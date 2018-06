El Gobierno pagará les pensions del juliol amb un préstec

La ministra portaveu del Govern, Isabel Celaá, ha assegurat en roda de premsa aquest divendres que aquests diners serviran per poder fer front al pagament de prop de 9,6 milions d'euros en pensions del mes de juliol.Celaá ha afegit que aquesta és una "urgència" que s'ha trobat "sobre la taula" la ministra de Treball, Magdalena Valerio. El préstec concedit pel Tresor Públic a la Tresoreria General de la Seguretat Social estava recollit als pressupostos del 2017 i era en total de 10.192 milions d'euros.

No hi ha cap vot

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal