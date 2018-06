L'historial de l'empresa espanyola 'Pig Demont': va vexar Dolors Bassa pel seu físic

Última actualització Divendres, 15 de juny de 2018 17:00 h

Carles Puigdemont ja l'ha denunciat per frenar els peus a la catalanofòbia

5 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció| Aquest dimecres, es feia públic que el president a l'exili, Carles Puigdemont, ha denunciat un home de Màlaga que ha basat el seu negoci en denigrar-lo. Es tracta d'un espanyol de nom Alberto, que -fa dos mesos- va obrir una botiga online de productes andalusos sota el nom de "Pig demont" i un logo d'un porc amb les ulleres i el pentinat del president; en un clar intent de ridiculitzar-lo.





¿Esto te hace gracia? ¿Le sigues el rollo a catalonófobos? pic.twitter.com/g5Mo93moRz — Bernat Castro (@Berlustinho) 15 de juny de 2018 També són dignes de menció altres publicacions online de la companyia, com una en que promou el boicot als productes catalans compartint una fotografia on es llegeix "yo no compro productos elaborados por aldeanos ignorantes y fanáticos de ideales separatistas propios del siglo XVIII" sobre una bandera espanyola.

Alberto s'ha defensat públicament -fins i tot, ha dit avui a 'Espejo Público' que denunciarà Puigdemont "per fer-li perdre diners", ja que ja ha hagut de paralitzar el seu web- dient que "evidentment" no es vol usar la imatge de Puigdemont i que el nom de "Pig demont" només és una barreja entre Pig (porc en anglès) -en referència al producte que comercialitzen- i Demont -de muntanya, en francès. Però la seva versió, que ja havia quedat en entredit en vendre també un vi amb el nom de "Rufián" i del qual s'especifica que està fet amb "la varietat xarnego", ha caigut definitivament en revisar l'historial a les xarxes socials de la companyia.Entre les seves publicacions, destaca especialment una en que insulta Dolors Bassa, presa política de l'Estat espanyol, pel seu aspecte físic. "Y tu te lo comes seguro por el volumen que tienes", es veu escrit sobre una fotografia de Bassa, per promocionar els productes alimentaris que venen. La publicació va fer-se durant l'impàs en que la consellera era en llibertat provisional sota fiança, entre el primer i el segon cop que el jutge Pablo Llarena la va enviar entre reixes.