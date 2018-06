[Vídeo] Les imatges sobre 'adoctrinament' espanyol al voltant de 'La Roja' que no publicarà la premsa unionista

Hores i hores de programes i tertúlies -així com articles als diaris- han estat invertits a criminalitzar l'escola catalana; les mateixes que segur no se centraran en (almenys) comentar el vídeo que ha penjat a Twitter una escola malaguenya. A les imatges, es veuen nens i nenes molt menuts a qui les seves mestres ensenyen com cal animar la selecció espanyola de futbol, que avui s'estrena al Mundial contra Portugal.Ni tan sols tenen edat per conèixer què és 'La Roja', però ja dediquen el seu horari escolar a aprendre a cridar "Espanya, Espanya", en unes aules plenes de banderes espanyoles i vestits (alguns, com les mestres) amb la seva equipació. Parlaran ara d' 'adoctrinament' els mitjans espanyols?