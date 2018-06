Una trucada de Merkel a Rajoy durant l'1-O hauria aturat la brutalitat policial

Segons Ribó, "tenim proves que Merkel va telefonar a Rajoy deixant clar que Europa no podia acceptar-ho". També narra al diari escocès que "la policia espanyola va començar a actuar a les 9 en punt de forma brutal en diferents parts del territori. I a les 13 i 14 hores l'operatiu es va aturar totalment".

Malgrat no tenir-ne la gravació, Rafael Ribó, síndic de Gregues de Catalunya, ho ha assegurat i ha explicat que aquesta va ser la raó per la qual a partir del migdia el desplegament policial contra el referèndum va cessar malgrat que els col·legis electorals van romandre oberts fins a les vuit del vespre.

