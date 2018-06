La paranoia catalanòfoba d'un eurodiputat espanyol obliga a modificar tot el mobiliari de la delegació de la UE a Barcelona

Última actualització Divendres, 15 de juny de 2018 19:30 h

Segons Enrique Calvet, que els rètols fossin només en català era una "aberració política i social"

Redacció| Tot el mobiliari i la imatge corporativa de la seu de la Comissió Europea i el Parlament Europeu a Barcelona ha hagut de modificar-se per incloure-hi el castellà arran de la queixa d'un eurodiputat espanyol que va dir que l'oficina europea a la capital catalana no podia ser "un instrument en mans del separatisme". Es tracta de l'eurodiputat exmembre d'UPYD, Enrique Calvet, que va denunciar per carta al president de l'Eurocambra, Antonio Tajani, i al de la Comissió, Jean-Claude Juncker, que era "inacceptable" que la imatge corporativa de la institució fos en català. Com a resposta, el president del Parlament Europeu va ordenar incorporar el castellà a tot el mobiliari.

Després del cost que ha suposat dur a terme aquests canvis, ara, a l'Aula Europa de la seu de l'oficina, els rètols diuen 'Parlament Europeu / Parlamento Europeo' o 'Comissió Europea / Comisión Europea'.

A parer de Calvet, que els rètols fossin només en català era una "aberració política i social" que podia "perjudicar, confondre i dificultar l'arribada d'informació als europeus" en una ciutat de "trànsit" com Barcelona. Com a resposta a la seva queixa, Tajani va ordenar el mes de gener que s'incorporés el castellà "el més aviat possible", i des de fa unes setmanes ja és visible en tot el mobiliari.



L'oficina de l'Eurocambra a Barcelona, així com la de la Comissió Europea, que comparteixen seu al Passeig de Gràcia, utilitzaven el català en els seus rètols i logos públics des que es van establir a la ciutat, el 1991 i el 1998, respectivament.