L'unionisme carrega contra el 'cantaor' de flamenc Miguel Poveda per admetre ''l'agressivitat'' de l'Estat amb Catalunya

Tot i haver manifestat el català que no és independentista

Redacció| "Yo no soy juez, pero me parece un tanto agresiva la condena [que es demana pels presos polítics]. La justicia tiene que ser más dura con violaciones y asesinatos. Pero no me quiero meter en un jardín". Aquestes són les paraules prèvies a la polèmica al voltant del 'cantaor' de flamenc Miguel Poveda, que ha parlat avui a 'Espejo Público' sobre el conflicte entre Catalunya i Espanya. I és que en admetre el català ''l'agressivitat'' amb la que ha respost l'Estat als seus conciutadans, tot l'unionisme online se li ha tirat al damunt.









Miguel Poveda, en una de les seves actuacions

"Dedicaté a cantar y no a dar el cante", "otro buenista que se ha tragado el relato de la supuesta agresividad" o "cállate, no nos haces ningú favor", son només algunes de les frases que li han dedicat a Poveda per demanar un "diálogo más suave y efectivo" i afirmar que "la imposición y la agresividad tensan más la cuerda y sacan lo peor de cada lado".



Crítiques de les quals no s'ha salvat per la seva professió o per haver manifestat en diverses ocasions no ser independentista i que li han caigut al damunt pel simple fet de no veure en els cops de porra o la presó una solució a la situació política actual.