Rajoy renuncia a l'escó i se'n va a casa deixant l'Espanya més corrupta i antidemocràtica des de Franco

Ja ha presentat la seva renúncia a l'acta de diputat, amb la qual deixa el Congrés espanyol, després d'haver fet el pas d'abandonar el lideratge del PP i convocar un congrés extraordinari per escollir el seu successor o successora. Segons ha avançat el '324', un cop formalitzada la renúncia de l'escó, Rajoy demanarà el reingrés al cos de registradors de la propietat, on havia treballat abans de la seva etapa en política.

