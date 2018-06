Iceta, més fidel a la monarquia espanyola que al poble de Catalunya

Última actualització Divendres, 15 de juny de 2018 20:00 h

Demana "respecte" per a Felip VI i reclama al Govern fer "gestos"

Redacció| El primer secretari del PSC, Miquel Iceta ha demanat aquest divendres "respecte" a les institucions i els símbols de l'Estat, en referir-se a una propera visita de Felip VI a Catalunya i després de les declaracions del president de la Generalitat, Quim Torra, les darreres hores. En plantejar-se la possibilitat que Torra i el monarca espanyol coincideixin pels Jocs Mediterranis de Tarragona, el president ha dit únicament que demanarà al monarca que es disculpi pel discurs que va fer el passat 3 d'octubre, quan no va condemnar la violència de la policia espanyola contra ciutadans pacífics l'1-O.

Iceta, doncs, ha preferit col·locar-se del costat del rei abans que del poble de Catalunya. "Si nosaltres demanem respecte a les nostres institucions, no hem d'oferir també respecte a les institucions de l'Estat?", ha insistit en inaugurar l'escola d'estiu dels socialistes.



A més, s'ha atrevit a reclamar al Govern que faci "gestos": "Com se li pot demanar al govern d'Espanya que hi hagi un diàleg sincer si per part del Govern no es prenen determinats compromisos que són obligats a qualsevol democràcia?", ha dit. En aquest context, el líder socialista ha lamentat també que el president del Parlament, Roger Torrent, hagi presentat "amb alegria" una denúncia contra el jutge instructor del Suprem Pablo Llarena i tres magistrats més. "Vivim en un estat de dret amb separació de poders, els poders s'han d'aguantar els uns als altres", ha resolt el líder dels socialistes.