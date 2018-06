[Vídeo] Les joventuts socialistes demostren que no es pot animar la selecció espanyola en català

Última actualització Dissabte, 16 de juny de 2018 05:05 h

Els joves del PSC no amaguen el seu profund nacionalisme espanyol

Gerard Sesé @gerardsese | Les joventuts del Partit dels Socialistes de Catalunya, la JSC, han demostrat que si es vol animar a la selecció espanyola de futbol, la Roja, que ahir va debutar al Mundial de Rússia contra Portugal, s'ha de fer en castellà. Si més no, així es desprèn després d'observar el vídeo que han penjat a les xarxes socials, monolingüe.

Els joves socialistes catalans van amb la Roja i així ho volen demostrar a través de les xarxes. És per això que han publicat un vídeo on es pot veure un dels seus membres, concretament el Secretari d'Organització de la JSC, Ot García, parlant amb només castellà. Fins i tot el text de la piulada també és únicament en la llengua de la pàtria espanyola i hi afegeixen la bandera i tot. García interpel·la als jugadors directament amb un missatge patriòtic i nacionalista espanyol: "os pedimos que traigais otra estrella para nuestro corazón". De fons sona una música trepidant i vibrant.

El jove, a més, vesteix la samarreta de la selecció, però no és l'equipació oficial. El precoç socialista llueix una samarreta republicana. Això sí, si mai Espanya esdevé una República, s'haurà de defensar en castellà, està clar. És possible, però, que arran d'aquesta notícia, aviat hi aparegui algun missatge en català, però ja serà tard.





Hoy empieza el #MundialRusia2018 y desde la Joventut Socialista de Catalunya deseamos a la Selección que vuelva a casa victoriosa!



Dentro video! pic.twitter.com/t8oy7YRRDs — JSC #BategaAmbLaJSC (@jsccatalunya) 15 de juny de 2018

