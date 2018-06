Portades: L'ABC acusa Sánchez d'imposar per decret l'''Espanya maca'' amb la sanitat universal

Per la seva banda, la Vanguardia celebra que "La sanitat tornarà a ser universal en sis setmanes" mentre que El Mundo destaca que "Rabat permite una oleada de pateras en plena crisis migratòria", una reacció, segons el rotatiu, de Marroc a les noves polítiques de Sánchez.

"Pedro Sánchez impone por decreto la 'España bonita'", titula l'ABC, que destaca que el govern recupera la santiat universal per "decència política" i avisa que els guàrdies civils pateixen per quedar-se 'venuts' a les fronteres".

