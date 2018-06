La CUP demana als germans Roca que no acullin ''qui va justificar la violència contra milers de catalans i catalanes''

Última actualització Dissabte, 16 de juny de 2018 11:00 h

Lluc Salellas escriu una carta als prestigiosos cuiners en contra de la presència de Felip VI a Mas Marroch

Redacció | La incògnita sobre qui acollirà la cerimònia d'entrega dels premis Fundació Princesa de Girona després que l'Ajuntament de la ciutat no els cedís l'Auditori de Girona al·legant que s'hi feien obres es va aclarir aquest divendres. Finalment es farà al Mas Marroch, l'espai per a esdeveniments que els germans Roca tenen a Vilablareix, al Gironès. Una decisió que no ha agradat a molts gironins i gironines i que ha generat encara més polèmica.

El regidor de la CUP a Girona, Lluc Salellas, ha escrit una carta oberta als germans Roca on els hi demana que es repensin la decisió de "cedir casa vostra, el Mas Marroch", ha Felip VI. "Va justificar la violència contra milers de catalans i catalanes, inclosos centenars de gironines i gironins", recorda el cupaire.

Salellas, que explica que quan va conèixer la notícia li va sortir de dins escriure aquestes paraules als cuiners, considera que "la monarquia espanyola ha tingut un paper històric d'autoritarisme vers el poble català, un fet que està també fora de tota discussió". "Això ja és un motiu que ens porta als republicans a rebutjar la seva presència a Girona, però després del que va passar la tardor passada, penso que més que mai ens sobren els motius, a tots plegats, per demostrar-los que no són benvinguts", rebla el regidor.

"Ell que va decidir prendre partit contra aquells que reclamàvem un referèndum que vam haver de defensar amb els nostres cossos en una jornada amb què vosaltres, per cert, vau col·laborar a l'escola del barri. Ell que mai ha demanat perdó i que va justificar la brutal agressió de policies armats en 8 escoles de la ciutat. Ell que negocia amb Aràbia Saudí el comerç d'armes i, com el seu pare, s'enriqueix a partir dels impostos de totes i tots. Ell i els seus valors em semblen incompatibles amb moltes de les coses que vau explicar aquell matí i que sé que heu anat explicant arreu, també quan heu viatjat i col·laborat amb projectes de solidaritat", manifesta Salellasa la carta.

Finalment, el cupaire conclou l'escrit dient que li agradaria pensar que hi ha possibilitat de "canviar d'opinió" però si no, avisa Salellas, com a mínim, "aquells que no compartim la vostra decisió, legítima evidentment, ens quedarà el dissens i la crítica".

"Carta oberta als germans Roca a raó de Felip de Borbó". Quan he sabut la notícia que acollireu el rei espanyol a casa vostra m'ha sortit de dins escriure-us unes paraules i per això les comparteixo https://t.co/QIC3afRj1s pic.twitter.com/ntK4I0HEdC — lluc salellas i vilar (@llsalellasvilar) 15 de juny de 2018



La celebració dels premis de la Fundació Princesa de Girona també ha estat rebutjada per l'alcalde de Vilablareix, David Mascort i per l'Ajuntament de Caldes de Malavella, on està previst una de les sessions de la fundació la setmana vinent.

No podem acceptar de cap manera que una entitat que representa els qui ens piquen, ens empresonen o ens fan marxar del país vingui a muntar festetes a @Vilablareix_cat . No oblidem!! — david mascort (@dmascort) 15 de juny de 2018

Davant la notícia de la presència del rei Felip VI a Caldes de Malavella l’equip de govern de l'Ajuntament de Caldes de Malavella manifesta el seu profund rebuig. El rei Felip VI no és benvingut a Caldes de Malavella. 1/4 — AjCaldesdeMalavella (@AjCMalavella) 15 de juny de 2018





