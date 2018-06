Espanya haurà de donar explicacions sobre l'1-O a l'ONU

"És la primera vegada que en el Consell de Drets Humans l'estat espanyol, juntament amb la resta d'estats que estan representats a través de la seva representació diplomàtica escoltarà aquest tipus d'informe", ha reblat l'advocat. En aquest sentit, ha afegit que "en aquest cas serà la primera vegada que el nou govern del PSOE tindrà l'ocasió de donar una resposta, no només a través d'una declaració escrita, sinó en les intervencions orals, a aquest tipus de demandes i de peticions".

L'informe sobre la repressió policial està fet a partir de les imatges i els testimonis que han aportat més d'un centenar d'ONGs i organitzacions. Segons explica l'advocat acreditat del Tribunal Penal Internacional Jordi Palau-Loverdos al "Més324", Espanya haurà de donar una resposta per primera vegada.

