[Vídeo] Celebració feixista d'un grup d'aficionats de 'La Roja' pels carrers de Barcelona

No hi ha cap vot

El vídeo l'ha fet viral el diputat d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, que ha retuitat unes imatges on es veu un grup de seguidors de la selecció espanyola de futbol cantant l'himne franquista Cara al Sol i fent proclames de "Puigdemont a prisión".

Un grup d'afeccionats va realitzar salutacions feixistes i increpar als vehicles que van passar per la zona després del partit de ‘La roja’ a Barcelona.pic.twitter.com/MQUXsNpeKf — CENSURAT NEWS (@MNAnoticies) 16 de juny de 2018

També es pot veure com alguns d'ells feien salutacions franquistes mentre increpaven als vehicles que hi passaven.La polèmica per la col·locació de la pantalla gegant per veure els partits de la selecció espanyola creix després del comportament d'aquest grup d'aficionats pels carrers de Barcelona.