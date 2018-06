La fòbia de l'Estat a les consultes populars: Només n'autoritza el 33%

Última actualització Dissabte, 16 de juny de 2018 17:00 h

En els darrers 33 anys ha prohibit gairebé la meitat de les presentades

Redacció | L'Estat té al·lèrgia a les consultes populars. Així ho reflecteix l'estadística dels darrers 33 anys: d'un total de 169 consultes populars sol·licitades des de 1985, només n'ha autoritzat 55, n'ha prohibit 76 i la resta han estat arxivades o desistides per part dels impulsors.

Foto de l'urna amb tots els vots de la consulta popular sobre el toc de campanes nocturn a Xerta abans d'obrir-se per al recompte

En l'informe del govern espanyol lliurat al senador d'EH Bildu, Jon Iñarritu, i publicat per El Món, no s'especifiquen les causes de la prohibició però si es mostra la petició.

Així doncs, requeriments molt similars com canvis urbanístics o festes locals, alguns s'autoritzen i altres es prohibeixen. La conclusió és que no hi ha un criteri clar per basar l'autorització o no de la consulta.





Una de les més recents és la prohibició de la consulta veïnal sobre el Segons recull el diari citat, entre les prohibides s'hi compten la consulta popular que va impulsar l'ajuntament de Sant Andreu de la Barca l'any 1989 sobre la construcció de l'actual caserna de la Guàrdia Civil; un canvi d'escenari per celebrar actes taurins a Terol; sobre l'Estatut d'Autonomia de Ceuta; sobre l'ús de l'aigua a Arbúcies; sobre la construcció de consultoris mèdics, cementiris nuclears, localitzacions d'escoles, complexos culturals o una reforma hospitalària.Una de les més recents és la prohibició de la consulta veïnal sobre el canvi del nucli de Les Botigues de Sitges a Castelldefels en considerar que no es disposa d'autorització prèvia per part del Govern de l'Estat, que ha de ser emesa a través del Consell de Ministres.

