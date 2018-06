La trucada de Merkel va evitar ''un bany de sang contra la població civil'' l'1-O

Última actualització Dissabte, 16 de juny de 2018 18:00 h

Segons assegura el diari alemany Telepolis

1 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | "La cancellera Angela Merkel va ser qui va evitar un bany de sang contra la població civil el dia del referèndum sobre la independència de l'1 d'octubre", segons publica el diari alemany Telepolis en un artcile titulat "Cada cop és més difícil per al jutge espanyol Llarena".

En un llarg article , on detalla que el laberint judicial de Llarena es troba sense sortida a Europa, el diari assegura que Merkel "va evitar un bany de sang" perquè "estava clar havia d'haver-hi també intervencions policials al migdia". En aquesta línia, el diari diu que gràcies a la trucada entre Merkel i Rajoy "no van tornar a intervenir a la tarda, com s'esperava, per confiscar urnes".

Aquest divendres, el síndic de greuges, Rafael Ribó, va assegurar, en una entrevista al diari escocès The National, que Merkel va telefonar durant la repressió policial del referèndum de l'1-O a l'expresident, Mariano Rajoy, per dir-li que "Europa no pot acceptar la brutalitat policial".

Aquest fet, sempre segons el diari alemany, és l'única explicació per la qual, a partir de les 14.00 hores, "els votants ja no van ser amenaçats per bales de goma il·legals i ja no es van colpejar més caps".

Notícies relacionades