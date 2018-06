[Vídeo] Nou atac ultra a membres del CDR a Santa Maria d'Oló

16 de juny de 2018, 20.42 h

Ja es repetitiu llegir en moltes d'aquestes agressions feixistes, que els mossos han identificat alguns dels agressors, vaja, el fatxes. I jo pregunto: Molt bé!! I ara què. Què serà, un nus a la cua? És que per ventura algú ha cregut que els hi faran alguna cosa, o que s'hauran de presentar cada X dies al jutjat? Fins que no surti algú que els cardi una bona pallissa, aquesta gentussa es consideren intocables i continuaran fent de les seves.