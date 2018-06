El nou deliri de Rivera contra els partits independentistes alimenta el patriotisme desenfrenat de Cs

"Els espanyols no haurien d'estar en mans del 0,5% o el 0,7% de vots de partits nacionalistes que canvien governs, decideixen pressupostos i tenen privilegis. Això s'ha d'acabar", ha etzibat Rivera, en un nou míting de la plataforma 'España Ciudadana' aquest dissabte a Màlaga.

"La sanitat espanyola, l'educació, la dependència i totes les partides dels pressupostos de l'Estat no poden estar en mans dels que volen liquidar Espanya", ha continuat Rivera, que ha citat noms com Bildu o ERC.

Patriotisme desenfrenat

Segons el líder de la formació taronja, "s'hauria de fer com a Alemanya. El nostre sistema electoral hauria de protegir la igualtat dels espanyols i l'interès general. Qui vulgui estar al Congrés que tregui vots suficients i pensi en tots els espanyols", ha insistit el líder de Cs.

Demana mantenir el 155

Rivera ha afegit que una reforma de la Carta Magna ha de ser forçosament "per millorar i enfortir Espanya, no per debilitar-la i liquidar-la". "No s'ha de fer per acontentar Puigdemont, Torra i els partits separatistes, sinó per acontentar tots els espanyols", ha matisat el president de Cs, que ha tornat a carregar contra el nou executiu de Pedro Sánchez per les "concessions" al nou Govern català.

"De veritat es pensa Sánchez que els espanyols estem d'acord en aixecar el 155 a Catalunya?" On ho hem votat? On ho hem elegit?", ha preguntat Rivera davant el públic present.

"Patriotisme és no tenir por que els vots valguin igual i que els espanyols decideixin a les urnes. De Gaulle va dir que patriotisme és voler el millor per al teu país, i nacionalisme és odiar tota la resta, i per això som patriotes", ha valorat el president de Cs.