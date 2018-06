Borràs: El 155 va jugar un paper ''deshonest i democràticament indigne'' en el conflicte per l'art de Sixena

Última actualització Diumenge, 17 de juny de 2018 11:30 h

La consellera crítica l'"espoli" de les obres de Sixena: "No se'n garanteix ni la conservació ni l'exposició pública"

Redacció | La consellera de Cultura, Laura Borràs, ha assegurat que el 155 va jugar un paper "deshonest i democràticament indigne" en el conflicte per l'art de Sixena. En aquest sentit, ha recordat que un ministre, jugant "a fer de conseller", va anar en contra dels interessos que teòricament havia de preservar facilitant "l'espoli" cap a un espai privat d'un patrimoni adquirit i documentat "legalment" per la Generalitat.

Arribada "agredolça" a la conselleria

Borràs reconeix que la seva arribada al Departament de Cultura es produeix enmig d'una sensació "agredolça". D'una banda, "l'evident situació d'excepcionalitat" i la "repressió" del govern espanyol li "pesa" però, alhora, agraeix la "rebuda" de la ciutadania i, més concretament, la dels treballadors de la conselleria. "Han fet el possible per protegir-nos culturalment i cívicament durant aquests mesos d'usurpació de les funcions que ens corresponien", ha volgut celebrar.

"No se'n garanteix ni la conservació ni l'exposició pública", ha criticat la consellera en una entrevista a l'ACN. Així mateix, entén que els fets han deixat clar que el conflicte per a l'Aragó és més una "qüestió identitària que d'interès cultural" i es mostra preocupada per l'estat de conservació actual: "A nosaltres sí que ens interessen les obres, no ens interessa res més".La consellera ha assegurat que la "judicialització" de la política i de la cultura són "sempre" una "mala notícia" i espera resoldre el cas de la "millor manera possible". Així mateix, no concep la irrupció de "cap altra força de seguretat" accedint a un museu com el MNAC per cometre un "delicte" i endur-se les pintures murals. En aquest sentit, ha recordat que "tots els especialistes consultats del món" han apuntat que el trasllat dels frescos seria un "despropòsit cultural".