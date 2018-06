La Fundación Francisco Franco, a un pas de ser il·legalitzada

Última actualització Diumenge, 17 de juny de 2018 12:30 h

El govern del PSOE també vol treure el cos de Franco del Valle de los Caídos

Redacció | L'executiu de Pedro Sanchez vol il·legalitzar la Fundación Francisco Franco després de tants anys d'imupinitat. A més, es proposa remodelar El Valle de los Caídos i treure'n les restes de Franco.

Pas endavant del PSOE amb la Llei de Memòria Històrica. El govern de Sanchez es planteja remodelar el Valle de los Caídos i convertir-lo en un Museu de la Memòria, treure'n les restes de Franco, prendre mesures per il·legalitzar la Fundació Francisco Franco i fins i tot podria incloure al Codi Penal el delicte d'apologia del franquisme, segons publica aquest diumenge El País.

Fonts del govern espanyol i el PSOE han revelat al diari citat que es podria fer per la via ràpida. El primer pas serà aquest dilluns quan l'Executiva del PSOE demani al Govern Espanyol un projecte de llei per reformar la Llei de la Memòria Històrica.

Per il·legalitzar la Fundació Franciso Franco es requereix canviar el Codi Penal i la Llei de Fundacions. Impulsar tot aquest paquet d'iniciatives amb un projecte de llei podria allargar-se un any. Per això, l'equip de Sánchez es planteja fer-ho per reial decret, que aniria molt més ràpid.

L'objectiu és reprendre el vell projecte que José Luis Rodríguez Zapatero va ser incapaç de culminar. De fet, ara el Govern de Rajoy tenia Llei de Memòria Històrica congelada sense pressupost.

