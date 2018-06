El Govern espanyol fa xantatge a la Generalitat amb els presos

La ministra es mostra més cauta a l'hora de parlar sobre la reunió entre Pedro Sánchez i Quim Torra i avisa que "fora del marc de la Constitució no hi ha cap possibilitat de diàleg". Creu que la situació a Catalunya és "molt complicada" i demana als dirigents catalans que superin "aquesta pàgina negra que va suposar Puigdemont i el que va passar el 6 i el 7 de setembre".

La ministra de Defensa, Margarita Robles, també s'ha mostrat partidària d'acostar els presos al seu entorn més proper. En una entrevista a El Mundo Robles manté que si el jutge no ha de prendre decisions sobre diligències procedimentals "les persones privades de llibertat han d'estar el més a prop possible del seu entorn i de la seva família". I afegeix: "Si el govern ha de prendre decisions, valorarà les circumstàncies".

La ministra, que aposta per "desinflamar" la relació amb Catalunya per evitar el dolor que el conflicte ha generat, demana que la voluntat d'acostament del Govern espanyol sigui corresposta pel govern de la Generalitat.

Redacció | L'executiu de Sánchez demana un gest a la Generalitat per acostar els presos polítics a presons catalanes. Així ho assegura la ministra de justícia, Dolores Delgado, en una entrevista a La Vanguardia.

