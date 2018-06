Jordi Sànchez obre una pàgina web: ''La presó no ha pogut alterar la meva llibertat de ser, pensar i estimar''

"Avui, coincidint amb els 8 mesos de presó injusta sense judici, estreno web: https://jordisanchezpicanyol.cat/. No silenciaran la meva veu, la nostra veu, ha anunciat a través de Twitter.

A la pàgina web es pot llegir la seva biografia, escrits que ha fet des de la presó, entrevistes, un formulari de contacte i l'adreça de la presó de Soto del Real on enviar-li cartes."Aquest espai existeix perquè soc a la presó i probablement aquest és el mateix motiu que fa que tu l’estiguis llegint", diu Sánchez en la carta de presentació de la web, tot recordant que el seu empresonament és "el càstig que els poders de l’estat espanyol ens apliquen per haver-nos atrevit a defensar el dret a decidir que és la manera singular que a Catalunya anomenem el dret d’autodeterminació".I afegeix: "Vull que sapigueu que la presó no ha pogut alterar la meva llibertat de ser, pensar i estimar com ho feia abans del 16 d’octubre. Segueixo convençut que els homes i dones de Catalunya tenim el dret a decidir lliurament i sense límit quin futur polític volem pel nostre país. El dret a l’autodeterminació és irrenunciable i no té data de caducitat",