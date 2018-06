Paluzie avisa Torra: Seria una ''traïció'' negociar qualsevol cosa que no sigui un referèndum

"Pensen que es pot maquillar una autonomia estàndard dient Constitució a l'Estatut", ha criticat la presidenta de l'ANC, que ha descartat que el govern espanyol estigui disposat a negociar qualsevol sortida per a Catalunya contrària a la "unitat d'Espanya" i ha cridat l'independentisme a seguir el seu "camí".

Paluzie, que ha lamentat també la falta d'una "estratègia compartida" entre els partits independentistes, ha afirmat que només en el cas que govern espanyol faci una proposta de referèndum pactat i tutelat internacionalment, l'ANC podria escoltar l'oferta. Tanmateix, creu que no és l'entitat qui ha de demanar un referèndum perquè, ha dit, Catalunya ja va celebrar una consulta vàlida l'1-O.

Redacció | Avís de la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, al govern de Quim Torra. En una entrevista al Suplement de Catalunya, Paluzie ha advertit que seria vist com una ''traïció'' que l'executiu català negociï amb el govern espanyol de Pedro Sánchez una altra cosa que no sigui un referèndum.

