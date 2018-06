L'unionisme carrega de nou contra l'escola catalana

No hi ha cap vot

Hoy estamos defendiendo los derehos de los más pequeños en San Andreu de la Barca. Mientras unos profesores apartan a niños y niñas por ser hijos de Guardias Civiles, nosotros gritamos ¡LIBERTAD! #PerUnaEscolaDeTots pic.twitter.com/u1QBFp1byp — Joves Societat Civil Catalana (@JovesSCC) 17 de juny de 2018

La concentració, convocada per una dotzena d'entitats, entre elles Societat Civil Catalana i l'Associació Espanyola de Guàrdies Civils, s'ha desenvolupat en un ambient festiu entre tricornis, banderes espanyoles i de Tabàrnia i desenes de cartells amb el lema 'Ni sectarisme ni adoctrinament. Per una escola de tots'. Les 300 persones s'han concentrat aquest matí per donar suport als alumnes de l'institut de Sant Andreu de la Barca que van denunciar haver patit humiliacions per part de determinats professors l'endemà de l'1-O.