Arrimadas atia l'odi justificant les agressions a persones que duien el llaç groc

Diu que el govern té una ''resposabilitat enorme"

Redacció | La presidenta de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas ha assegurat que el Govern té una "responsabilitat enorme" en les agressions dels darrers dies a persones que duien un llaç groc: "Hauria d'acceptar que el símbol no representa tots els catalans", ha reblat tot justificant la violencia.

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, atén la premsa a la Rambla del Poble Nou, el 17 de juny de 2018

En aquest sentit, la cap de files de Cs ha recordat que el grup parlamentari ha presentat una llei on demana que es respecti la neutralitat política: "A casa o la jaqueta cadascú hi pot portar el símbol que vulgui, però en una institució no es pot excloure", ha apuntat, tot i que les agressions a les quals es feia referència la pregunta dels periodistes han tingut lloc al carrer, i no en l'àmbit institucional.

"Ens preocupen la fractura social i aquests actes que es poden produir. Hem estat els primers a dir que hem de parlar específicament en com recuperem la convivència parlant del que ens uneix", ha insistit Arrimadas.

Preguntada per si els partits haurien de fer autocrítica, la cap de l'oposició ha respost que el que caldria és fer el debat que reclama Cs al Parlament: "Volem que tothom hi participi, voldrà dir que la fractura social preocupa. Volem que s'accepti que hi ha una fractura social evident", ha conclòs.

Agressions d'aquests últims dies

Amb aquestes declaracions, Arrimadas avala les agressions d'aquests últims dies. Els CDR van denunciar a través dels seus comptes de Twitter que aquest dissabte a la matinada dos membres del Comitè de Defensa de la República de la Catalunya Central han estat agredits per "ultres" que els han encerclat amb "consignes racistes i feixistes" a Santa Maria d'Oló (Moianès).

D'altra banda, un home de 65 anys veí de Lleida era agredit aquest divendres a primera hora del matí per un jove d'uns 30 anys que estava amb un grup de cinc o sis persones més traient cartells del CDR i llaços grocs de la plaça Ricard Vinyes.

Finalment, el CDR Lleida també ha denunciat que aquesta matinada el balcó d'un pis de Gardeny que tenia una estelada i cartells demanant la llibertat dels 'presos polítics' ha patit un atac amb pedres.

