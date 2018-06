Valtonyc reapareix a Mallorca: ''Això no va de mi, va de nosaltres''

Valtònic ha assegurat que l'escala "repressiva" continua viva i és "fruit" d'haver agafat "amb pinces" el règim del 78. Per això, ha afegit, l'estaca "només caurà amb organització, lluita i perseverança". Igualment, el raper ha reconegut que ha hagut de prendre decisions personals "gens fàcils" que li han suposat "molts sacrificis".

El músic a l'exili, condemnat a tres anys i mig de presó per injúries a la Corona, enaltiment del terrorisme i calúmnies ha demanat unitat. "Jo tot sol no soc ningú. Això no va de mi, va de nosaltres. Dividides som poquetes, juntes som invencibles", ha precisat.En aquest sentit, ha reclamat seguir lluitant "avui i demà" pels exiliats, els presos i els represaliats "que vingueren i vindran" perquè no es pot fer "com si no passés res" davant d'un Estat que creu que no respecta "els drets bàsics i fonamentals". "Ens veurem aviat", conclou en el vídeo.