Alemanya al·lucina amb les barbaritats de la justícia espanyola

La cadena de televisió alemanya ZDF es pregunta si Espanya aplica penes de presó draconianes

Redacció | Alemanya no para d'al·lucinar amb les barbaritats que comet l'Estat espanyol. Els mitjans de comunicació alemanys es fan ressò de les vulneracions de drets i llibertats dels presos polítics, exiliats, cantants i artistes a l'Estat. Ara, la cadena de televisió ZDF recull les penes de presó desorbitades als joves d'Altsasu i es pregunta si les condemnes són draconianes.

El canal explica en profunditat el cas dels vuit joves d'Altsasu que van ser acusats de terrorisme per l'agressió a dos guàrdies civils fora de servei i les seves parelles el 15 d'octubre del 2016 a un bar de la localitat. I malgrat que ha desestimat el delicte de terrorisme, el jutge els ha condemnat a 76 anys de presó i 100.000 euros d'indemnització per la baralla.

En un reportatge , la ZPF es fa ressò de tot això però se centra en l'acusació de terrorisme als joves d'Altsasu i critica les últimes reformes en aquesta matèria del govern espanyol, segons recull El Nacional.

En aquest sentit, la cadena alemanya assegura que Espanya aplica penes de presó "draconianes" i es remunta a les reformes de la llei antiterrorista que va dur a terme el 2015 l'executiu de Rajoy.

"El govern espanyol va reformar el 2015 les lleis antiterroristes. Des d'aleshores, molts es queixen que interfereixen en la llibertat d'expressió i en l'art", explica la ZDF tal com recull el diari citat.



'No és justícia'



Precisament, aquest dissabte, els carrers de Pamplona es van inundar de solidaritat als joves condemnats. Una pancarta amb el lema "No és justícia. #Altsasukoakaske" encapçalava la protesta convocada pels familiars dels joves.



A la manifestació hi havia polítics de les formacions basques EH Bildu i Geroa Bai i també molts catalans lluint samarretes grogues i onegen estelades.

