Poble Lliure vol llistes ''unitàries i republicanes per fer un mur de contenció al feixisme'' a les municipals del 2019

L'organització també ha alertat del perill "d’ulsterització" de la societat catalana en referència a l’augment dels "atacs feixistes" que s’estan produint als carrers. A l'acte hi han assistit membres de JxCat, ERC, la CUP, ANC i Òmnium, Comunistes de Catalunya, Crida LGTBI, Dones per la República, la Intersindical i La Forja.

En aquest sentit, Poble Lliure ha instat les formacions a reunir-se per impulsar aquest espai de "congregació" de totes les entitats i partits de l’independentisme i el moviment republicà. Fuster també ha afegit que “cal coordinar de manera immediata l’Assemblea de càrrecs electes fent també partícips d’aquest espai altres àmbits de representació com els sindical”.

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal