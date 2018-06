Portades: La premsa se centra en l'arribada de l'Aquarius a València

!! !!★!! !! PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| ||

18 de juny de 2018, 09.30 h







Tant li fa si arriben per València o per Algeciras, al final la gran majoria d'ells acaben venint a fer de manters a Catalunya.





Als USA, al Canadà, a Austràlia i a molts altres països del món, les normes per a passar la frontera són rigurosíssimes. No crec que s'hi accepti l'entrada de persones que no són precisament les més necessitades de protecció, sinó que solen ser joves, sans i amb diners suficients per a pagar les màfies que els transporten a preus d'or.





Quina pena q... Llegir més