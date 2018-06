Jordi Sànchez descarta la DUI i es concentra ja amb les europees

Última actualització Dilluns, 18 de juny de 2018 10:00 h

El diputat de JxCat demana unitat als partits i aposta per una llista conjunta per a les eleccions al Parlament Europeu

9 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Redacció | El diputat de Junts per Catalunya i expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, ha descartat en una entrevista per escrit a Catalunya Ràdio que la DUI sigui una alternativa al diàleg amb el govern espanyol i afegeix que la declaració unilateral d'independència "requereix unes condicions de què avui no disposem".

Per Sànchez, és necessari un "pacte per acordar el referèndum d'autodeterminació, guanyar-lo, i, posteriorment, Constitució catalana". D'altra banda, l'actual diputat de Junts per Catalunya adverteix sobre "l'excés de tacticisme" i que "els interessos de partit impossibilitin acords més generals".



"Sembla que la lliçó que "com més units, més forts" no l'acabem d'interioritzar", assenyala Sànchez, que també aposta per una llista conjunta de tot el republicanisme per a les eleccions al Parlament Europeu de l'any que ve. "I a les municipals hauríem de trobar la millor fórmula a cada municipi per garantir el més gran nombre d'alcaldies", apunta.



"Mentalment i anímicament fort"



Jordi Sànchez –que explica en l'entrevista assegura que es troba "mentalment i anímicament fort"- afirma que "no ens podem quedar atrapats en l'impacte emocional que vivim des de l'octubre" i que "el govern ha de fugir del xantatge que representa tenir presos i exiliats". Segons el diputat, "cal tenir el cap fred per gestionar un període que serà llarg, de diàleg i de negociació".



"El nostre objectiu no és altra que la resolució del conflicte polític entre Catalunya i Espanya amb l'exercici del dret a decidir, que no és altre que el dret d'autodeterminació", indica Sànchez des de Soto del Real.



Sánchez com "canalitzador"

Sobre la nova etapa a La Moncloa després que Pedro Sánchez guanyés la moció de censura i es convertís en el nou president del govern espanyol, el diputat de JxCat assegura que "és una oportunitat per canalitzar políticament la crisi" i avisa que "qui jugui frívolament ho pagarà car". "El diàleg serà llarg i incomodarà totes les parts", pronostica Sànchez, que aposta per un diàleg "bilateral, sense perjudici que hi hagi altres espais de diàleg multilateral".



Per això, l'expresident de l'ANC creu que si l'actual president espanyol no assumeix riscos "el diàleg no avançarà". "La zona de confort és la gran enemiga per als grans acords polítics. La història no s'escriu des de la comoditat. Nosaltres, amb el president Torra i el president Puigdemont, també assumirem els riscos de diàleg", assegura.

D'altra banda, el diputat de Junts per Catalunya no es pronuncia sobre un augment de les probabilitats perquè els presos surtin en llibertat en breu. "La nostra llibertat depèn del jutge, no del govern. L'única cosa que el govern pot fer és el trasllat a les presons catalanes. I el que seria raonable és que la Fiscalia de l'Estat deixés de sustentar els relats falsos de les teories sobre el cop d'estat", afirma.

Notícies relacionades