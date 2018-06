Feijóo va regalar 21M€ de la Xunta a mitjans afins per promocionar l'administració

Però transmetre una bona imatge de Galicia també tenia premi per als mitjans nacionals. Público assegura que també diferents mitjans espanyols haurien optat a aquestes ajudes per tenir delegacions a Galícia.

Se n'haurien beneficiat especialment mitja dotzena d'empreses editores de capçaleres, diaris locals i regionals, i diaris digitals i també pàgines web. Així com emissores de ràdio, televisió i productores audiovisuals.

Així ho explica aquest dilluns el diari Público en un article. Aquests diners estaven destinats a sufragar campanyes per fomentar i millorar la imatge de Galícia i la tasca de l'Executiu autonòmic del PP gallec.

