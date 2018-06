L'estratègia dels comuns per les municipals: desplegar-se amb llistes ''obertes i flexibles''

Última actualització Dilluns, 18 de juny de 2018 13:30 h

CatComú presenta un decàleg municipalista de cara el 2019 es fixa en l'àrea metropolitana com a "estratègia claríssima"

Redacció | El primer tinent d'alcaldia de l'ajuntament de Barcelona i portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello; i la coordinadora de municipalisme de Catalunya en Comú, Susanna Segovia, han assegurat aquest dilluns que els comuns volen desplegar-se al territori amb candidatures "obertes, flexibles i generoses" per consolidar-se de cara a les eleccions del 2019, el seu "gran repte".

"No és començar de zero sinó aprofitar el que hi ha i fer-ho créixer", ha assegurat en aquest sentit la també diputada en una roda de premsa a la sala noble del centre cívic del Convent de Sant Agustí de Barcelona. En presentar el decàleg municipalista, els comuns han fet una crida a sumar-se al projecte: veuen a l'àrea metropolitana una "estratègia claríssima" però també es volen reivindicar a Girona, Tarragona i Lleida per impulsar des dels ajuntaments "polítiques del canvi" també a nivell estatal i europeu. "No contemplem com a escenari anar separats enlloc; [...] quedar-se fora no tindria cap sentit si combregues amb els objectius i les pràctiques del municipalisme dels comuns", ha assegurat Segovia sobre confluències locals.



Els comuns es plantegen el desplegament al territori amb un triple objectiu: "contribuir a impulsar la transformació social" Catalunya, "enfortir aliances amb projectes municipalistes de canvi" a tot l'Estat i aconseguir que el moviment local tingui "impacte" també a Europa.

I es fixen en les eleccions del 2019 com un "gran repte" de l'any vinent perquè consideren que les polítiques "de canvi" només arribaran "si hi ha pressió municipalista", ha advertit Pisarello. Per això volen posar èmfasi en al proximitat amb el territori i busquen servir-se de les dinàmiques prèvies al seu món local per teixir candidatures "que aniran a guanyar".



"Àmplies, obertes, flexibles i generoses"

Així doncs, seran llistes "àmplies, obertes, flexibles i generoses", ha garantit Segovia, per fer un "salt més enllà" del que van fer el 2015 en aconseguir alcaldies com a les de Barcelona i Terrassa. Pendents de celebrar una convenció municipalista a l'octubre, la direcció de CatComú ha advertit, però, que per desplegar-se no partiran "del no res".

Es fixen per "estratègia claríssima" l'àrea metropolitana, per tenir força també als ens supramunicipals. Però també volen guanyar pes en zones com Lleida, Girona i Tarragona. És en aquest context que fan una crida a les organitzacions del territori que "ja treballen" a sumar-se al projecte: "Agrupar-se per ser molts més". "No és començar de zero el desplegament sinó aprofitar el que hi ha i fer-ho créixer", ha resolt la diputada dels comuns.

Segovia ha defensat així les confluències locals. I en ser preguntada per possibles casos en què es presentin per separat formacions impulsores de Catalunya en Comú, Segovia ha resolt: "Hi ha llocs que es treballa per l'articulació que el 2015 no va ser possible per la realitat política; la creació de CatComú [va néixer el 2017] afavoreix que treballin conjuntament per anar juntes".

És per això que ara la direcció dels comuns "no contempla com a escenari" presentar-se per separat sinó que aposten per un "treball d'organització, de base i 'ciutadanista' per ser candidatures que convidin a tothom a formar-ne part". "Quedar-se'n fora no tindria cap sentit si combregues amb els objectius i les pràctiques del municipalisme dels comuns; el 2019 serà un any de superació", ha augurat.

Decàleg municipalista

En aquest context, CatComú ha presentat aquest dilluns un decàleg per a les municipals . Es basa en el feminisme, l'ecologisme i la defensa del bé comú, també des d'una òptica "republicanista" per consolidar el "republicanisme de dia a dia", ha explicat Pisarello.

Segons el document, l'objectiu principal és prioritzar els drets de les persones i la justícia social. "En definitiva, la vida". Per això des dels ajuntaments volen impulsar l'economia "social i solidària" i l'ecologia basada en el bé comú, innovar en la "democratització de l'economia" i les cures i ocupar-se del medi ambient.

"Estrènyer els vincles d'una aliança política i ciutadana per a construir un projecte comú de transformació i de canvi, sent conscients que les realitats socials i polítiques arreu del territori son múltiples i diverses", afegeix el decàleg. A més, el comuns també s'adverteixen que hauran de "practicar una geometria variables territorial" per impulsar un "nou bloc històric de transformació local".

En aquest full de ruta inicial, CatComú també planteja impulsar una administració pública "eficient, honesta, participativa, horitzontal, transparent i oberta". Ho volen fer amb candidatures àmplies "de ciutadania compromesa" i des de la diversitat i "l'apoderament". Tampoc volen ser jeràrquics i per això defensen també a les llistes ser horitzontals i conciliadors.

El decàleg a més reclama unes candidatures plena de dones i agendes polítiques "feminitzades" i aposten per "rendir comptes davant de la ciutadania". El novè dels punts aposta per treballar "en xarxa" amb altres municipis per "sumar forces" i conclouen que es presenten per "transformar realitats": "denunciar privilegis, desigualtats i guanyar les institucions per posar-les al servei de les persones i del bé comú".

