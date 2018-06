Vergonyosa justificació de l'escola espanyola que 'adoctrina' els nens amb La Roja

Però, lluny de reconèixer el seu error, des del centre educatiu espanyol han volgut justificar-se dient que atiar el nacionalisme i el patriotisme espanyol dels infants és el mateix que la resta d'activitats que duen a terme. "Esto es una actividad más de las que desarrollamos en nuestra escuela infantil, como los talleres de alimentación o cursos de circulación vial", han escrit via Twitter.

Els alumnes ni tan sols tenen edat per conèixer què és 'La Roja', però ja dediquen el seu horari escolar a aprendre a cridar "Espanya, Espanya", en unes aules plenes de banderes espanyoles i vestits (alguns, com les mestres) amb la seva equipació. Això sí, segons ells, són altres els que han "mezclado malintencionadamente la política con el deporte".

Esto es una actividad más de las que desarrollamos en nuestra escuela infantil,, como los talleres de alimentación o cursos de circulación vial. La mentamos si se han ofendido diferentes posiciones, es algo en lo que no vamos a entrar.

