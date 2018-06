Això és el que cobrarà Rajoy per tornar a fer de registrador

Última actualització Dilluns, 18 de juny de 2018 16:30 h

L'expresident del Gobierno ha canviat de feina 3 cops en menys d'un mes

Redacció | De president del Gobierno a diputat i de diputat a registrador de la propietat. En menys d'un mes, Mariano Rajoy s'ha hagut de replantejar la seva vida de dalt a baix.

Al PP encara els costa de creure que l'expresident del Gobierno no piloti ell mateix piloti la tria del seu successor. Però Rajoy té altres plans i de moment ha tornat a Santa Pola, Alacant.

Què fa un registrador de la propietat? Per la majoria de gent aquesta feina és desconeguda. Bàsiament, la seva tasca consiteix en donar seguretat jurídica a les operacions immobiliàries, com per exemple, en una compra-venda d'un pis.

Per fer-ho, s'ha d'anar al registre per comprovar qui és el titular i quines càrregues té la finca i esbrinar si hi ha hipoteques.

D'aquesta manera, Mariano Rajoy passarà a cobrar un sou de 15.000 euros mensuals.

