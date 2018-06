Ridícul d'un unionista que truca a la policia d'Astúries per la seva obsessió amb Catalunya

Última actualització Dilluns, 18 de juny de 2018 15:30 h

La catalanofòbia i l'obsessió del nacionalisme espanyol contra el país, retratats de nou

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció| La catalanofòbia i l'obsessió del nacionalisme espanyol contra el país han tornat a deixar-lo en ridícul. Si a principis de juny, la policia espanyola rebia denúncies per un llaç groc inexistent a Sevilla (el confonien amb el símbol de l'ajuntament de la ciutat, el NO8DO); ara, un ciutadà obsessionat amb Catalunya ha repetit el patró a Astúries.

Una imatge de la façana de l'hotel © TripAdvisor Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Astúries, catalanofòbia, estelada, senyera, unionisme

Aquest dissabte, un grup d'atletes catalans va desplaçar-se fins a Avilés per participar en el Campionat d'Espanya d'Atletisme cadet i, un cop a l'hotel on s'allotjaven, van penjar una senyera al balcó. Un gest que va ser suficient per desencadenar la fúria d'un home que passejava per allà i que, en veure-la, va trucar a la policia -segons ell, com si això fos suficient per denunciar un símbol sense cap mena de connotació maliciosa- perquè es pensava que es tractava d'una estelada. La policia va personar-se al lloc dels fets per comprovar que no es tractava de la bandera independentista.