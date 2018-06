[Imatge] El Che es reencarna en Anna Gabriel

No hi ha cap vot

"L’Anna Gabriel ja ens perdonarà. Tenim més bona intenció que talent", escrivien al seu Twitter, on van publicar la fotografia del mural enllestit. I és que, el rostre que havien pintat, no se semblava gens al de Gabriel sinó -com han fet notar diversos usuaris a les xarxes- més aviat a la icònica imatge del Che Guevara que va capturar el fotògraf Alberto Díaz (Korda) el 1960 titulada 'Guerrillero heroico'.