Enxampat el nacionalisme espanyol mentint vilment en un intent de criminalitzar massivament el sobiranisme

Última actualització Dilluns, 18 de juny de 2018 16:05 h

Dues mares denuncien la mateixa agressió cap al seu fill

2 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | Per més que l'unionisme espanyol intentant ulsteritzar Catalunya no se'n surt. El nou fracàs ha estat amb una flagrant mentida que ha estat descoberta ràpidament i, una vegada més, ha quedat retratat. Aquí us ho expliquem què ha passat:

Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes espanyolisme, nacionalisme, ulster, unionisme

Fa un parell de dies una tal Clara Pompeu Cabra denunciava el següent: "Mi hija de 7 años ha aprendido a hacer pulseritas de gomas. Pues ayer vino con la rodilla sangrando, otro niño mayor le pegó un empujón después de insultarla por llevar esta pulsera al cole. Ya tengo el parte médico y el lunes voy al claustro de profesores. #cdrenxarxa #seguim".

Però, pocs minuts després, apareixia el mateix missatge escrit per un altre usuari, una tal Mon Ex-indepe. Dues mares que denuncien exactament el mateix incident al seu fill. Davant la flagrant mentida, de cop i volta, el primer perfil, la Clara Pompeu, desapareixia de la xarxa. A més, el seu usuari era @KRLS11, un clar intent de fer-se passar pel perfil del President Carles Puigdemont, el que al món d'Internet es coneix com un 'fake'.



El nacionalisme espanyol té entre cella i cella intentar ulsteritzar Catalunya. Aquest és un bon exemple: fer veure i crear una sensació a l'opinió pública que hi ha tensió i violència al Principat. De moment, malgrat tots els intents i provatures, no se'n surten i, en ser descoberts, creen l'efecte contrari: més indecisos aposten per la República.



Uy, mira. A la pobre niña de la pulserita le ha salido una nueva madre. Y ya van... pic.twitter.com/yLTThL4Ki6 — Jaume Pros (@jaume_pros) 18 de juny de 2018

Notícies relacionades