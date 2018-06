L'unionisme no perdona a Sánchez l'intent de seduir els catalans durant el seu running

Última actualització Dilluns, 18 de juny de 2018 18:00 h

Li retreuen a la xarxa que usi una samarreta que celebra els 25 anys de les olimpíades a Barcelona

Redacció| Res en política és casual i menys quan es tracta del president del Gobierno. Totes i cadascuna de les decisions que es prenen al voltant de la figura de Pedro Sánchez han estat meditades per algú amb gran responsabilitat i així precisament podríem entendre la vestimenta que ha lluit avui el líder del PSOE pel seu running diari: una samarreta que celebra els 25 anys de les olimpíades celebrades a Barcelona l'any 1992.

Moncloa ha difós diverses imatges del president espanyol corrent als voltants de la residència presidencial amb aquesta roba, cosa que podria interpretar-se com una picada d'ullet als catalans per presentar-se com un president més dialogant i menys repressiu que el seu antecessor, Mariano Rajoy.Però sembla que gran part de l'Estat espanyol segueix reclamant mà dura amb Catalunya i, de fet, el seu gest no ha passat desapercebut a la xarxa: l'unionisme s'ha dedicat a criticar-lo per entendre'l com una manera d'apropar-se al sobiranisme. El republicanisme, en canvi, ha demanat gestos reals (i no una simple samarreta) per posar fi a la situació de repressió que es viu al país.