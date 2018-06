[Vídeo] La visita de la vergonya: Felipe VI i Juan Carlos I a bord del vaixell militar dels 127 quilos de cocaïna

El Rei Felipe VI, acompanyat pel Rei Juan Carlos I per l'anterior ministra de Defensa del PP, María Dolores de Cospedal, va visitar el febrer passat a San Fernando (Cadis), el Vaixell Juan Sebastián de Elcano per a celebrar el 500 aniversari de la circumnavegació del món realitzada pel marí Juan Sebastián Elcano, que dóna nom a l'embarcació, així com el 90 aniversari del lliurament del vaixell a l'Armada.

Els monarques van ser rebuts amb crits de la tripulació de "Viva España", mentre sonava l'himne espanyol. A més, van passar revista a la tripulació i van signar el llibre d'honor del vaixell i van rebre regals amb simbologia de l'embarcació com un xiulet.

Un vaixell militar traficant de cocaïna que queda impune

Ara fa quatre anys, en aquest mateix vaixell s'hi van confiscar 127 quilos de cocaïna. Ara, tot just s'ha conegut que jutjat militar que porta el cas ha arxivat la causa davant la impossibilitat de determinar la responsabilitat dels detinguts. La jutge que porta el cas considera que el descontrol regnant en la vigilància del vaixell de l'armada espanyola fa impossible detectar els culpables. Els set tripulants processats només respondran pel tripijoc de quantitats menors. La cocaïna confiscada a bord del 'Elcano' valia quatre milions d'euros i es sospitava que un dels militars detinguts planejava transportar 300 quilos de droga el 2015.

Malgrat això, fa quatre mesos, els Borbons van visitar el vaixell amb tots els honors entre crits de "Viva España":