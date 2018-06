[Vídeo] Campiona de la lliga espanyola de gimnàstica amb un espectacular ball a cop de gralla

La seva actuació no ha deixat ningú indiferent, sobretot tenint en compte el moment polític actual que es viu a Catalunya, on l'Estat espanyol vol tallar de soca-rel qualsevol cosa que faci olor de català.

@ClubEgiba campió de la Lliga Iberdrola! Sorpresa esportiva. @ClubEgiba organitza la final al #Congost . Estrena format espectacular i triomfa. No us perdeu l’exercici de Laia Font amb música de l’àliga de la #PatumBerga #periodismemobil #MoJo @RadioManresa pic.twitter.com/KTRVlp992L

