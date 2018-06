L'unionisme, al descobert: catalans expliquen els riscos de lluir el llaç groc pel carrer

Última actualització Dilluns, 18 de juny de 2018 19:30 h

Insults, empentes i, fins i tot, un taxi que refusa fer el servei, algunes de les històries que aquí recollim

Gerard Sesé @gerardsese | Davant els actes pacífics, democràtics i legítims d'aquells catalans, independentistes o no, que llueixen un llacet groc hi ha nacionalistes espanyols que actuen amb violència. Aquells ciutadans que volen denunciar la repressió i violència de l'Estat espanyol contra unes idees polítiques aconsegueixen demostrar que els partidaris de la unitat d'Espanya els manquen arguments i els sobra força física i verbal.

Durant els últims mesos les xarxes s'han omplert de casos de catalans que llueixen un llaç groc i que expliquen els seus desagradables casos quan un unionista hiperventilat s'ha creuat amb ells. Aquí us fem una recopilació dels casos més sonats. Com el d'una jove que un taxista no la va deixar pujar i no va voler fer el servei en veure la peça groga.

També hi ha casos més mediàtics com el productor de televisió Josep Maria Mainat que ha explicat el cas de la seva tieta Rosalia, que té 78 anys i es passeja amb un llaç groc per Sarrià i que li criden "Viva España".

Un altre cas cridaner és en un partit de futbol d'infants quan un pare va insultar a un altre pare de l'equip contrari per dur el llaç, i es tractava d'un amistós!

Un altre testimoni assegura que, fins i tot, un home amb bicicleta el va intentar atropellar al crit de 'Viva España', a part de rebre també insults. Però no només hi ha insults, sinó també escopinades.





Porto cada dia el llaç groc.Estic rebent insults i fins i tot q una veïna em digués “catalana” (amb cara de fàstic). Avui, portant a la meva mare de 78 anys al metge (va amb crosses) el taxista ha parat i, quan ha vist el llaç, ha decidit q no pujàvem. Sense paraules #nomeltreuré — Isabel Paula (@isabelpaulaub) 18 de juny de 2018

La meva tieta Rosalia es passeja amb un llaç groc per Sarrià i diu que, de tant en tant, es creua amb algú que la mira rabiós i li crida "Viva España".

Té 78 anys...

Psicòpates! — Josep M. Mainat (@MainatJM) 17 de juny de 2018

Ahir vaig rebre insults d'un pare de l'equip contrari, per portar el llaç groc. Partit amistós categoria infantil. Respecte?. Lamentable imatge de pares i mares mentre els nostres fills practiquen activitats esportives. Deixem anar les nostres frustracions quan no toca. https://t.co/LeanrkYi65 — adria.companys@gmail.com (@adria_companys) 17 de juny de 2018

Porto 61 anys aguantant feixistes. I 7mesos aguantant insults, empentes , escupinyades i fins i tot m'han atropellat per portar un llaç groc. I ara hem de ser primmirats amb aqueixa xusma? Au va!!!! https://t.co/McSJ3VTxxC — Nanacobotxan (@nanacobotxan) 9 de juny de 2018

Sino no acabariem. Jo rebo insults cada dia, no només per tuiter, sinó prova de sortir per barcelona amb un llac groc i m'expliques.

Només hi ha dos opcions, O feixista O antifeixista, la equidistància et posa del costat del que oprimeix(feixista) — Joan LaPera(@xef1900) 8 de juny de 2018

Gairebé cada dia rebo agressions per dur el llaç groc, o bé empentes, escopinyades, insults, i fins i tot una bicicleta que em va atropellar dient "Viva España", estic esperant-vos, i no sabeu com perquè sé que tornareu. Una abraçada https://t.co/1ZtsHsy9sN — nanaco (@nanacobot1) 30 de maig de 2018

