Moviment Barcelona, punt de trobada del progressisme i el sobiranisme?

Última actualització Dilluns, 18 de juny de 2018 19:00 h

Es presenta una nova candidatura de cara a les eleccions municipals de 2019

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Joan Vila| Aquest dilluns, 18 de juny, s'ha presentat al col·legi de periodistes una nova candidatura de cara a les eleccions municipals de 2019: el 'Moviment Barcelona'. Es tracta d'un moviment format per 50 ciutadans de la capital catalana progressistes i sobiranistes, preocupats per la manca de solució als problemes actuals del municipi. Avui, han actuat com a portaveus Manel Casals, Hortènsia Galí, Jordi Giró, David Poudevida, Gina Tost, Esther Oriol i Juan Antonio Ruiz.

La plataforma es descriu com "una alternativa a la ciutat (...) i punt de trobada de les forces sobiranistes i progressistes". En aquest sentit, Poudevida ha destacat la voluntat de transformació dels 50 impulsors del manifest i ha apuntat que "la suma d'idees de tots ens fan sumar en positiu per ser un motor de transformació".

En les properes setmanes, s'organitzaran debats públics amb ciutadans lligats a la ciutat per enriquir el debat municipal. I és que 'Moviment Barcelona' vol ser un moviment transversal que tingui capacitat per posar idees i temes a la palestra. En definitiva, el moviment vol defugir del debat de les llistes electorals i ser un punt de trobada per convertir Barcelona en una "capital oberta, inclusiva progressista i sobiranista".