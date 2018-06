Comín: ''la independència no ens l'anaven a donar els Mossos ni la comunitat internacional''

Nosaltres en aquest moment som ciutadans europeus lliures a Bèlgica. Vam venir aquí abans que el jutge ens cites a declarar. Ens vam posar a disposició de la justícia espanyola tal com preveuen els reglaments, així vam donar l'opció de declarar per videoconferència. La jutgessa ho va rebutjar i va emetre l’euroordre. Ella ens ha posat en mans de la justícia belga, estem a disposició de la justícia belga, cosa que agraïm. Es va rebutjar l'euroordre, per part del tribunal de primera instància. Ara som residents a Bèlgica en igualtat de condicions a qualsevol altre ciutadà europeu. En cas que trepitgéssim territori espanyol, tenim una ordre de captura i de presó. No hem fugit de la justícia, hem fugit de la injustícia. No hem volgut posar-nos a tir de la injustícia del Tribunal Suprem. La primera obligació d'un antifeixista és no facilitar les coses als feixistes.Ho he explicat poc i segurament va ser un error en aquell moment, els inductors de la campanya formen part del mateix món que els de "les vamos a destrozar el sistema sanitario" en la cèlebre conversa entre el Ministre de l'Interior i el Fiscal anticorrupció. Formarien part del mateix univers, del que forma part també l'empresa afectada per la desprivatització, així com els mitjans de comunicació que estan lligats a aquesta empresa. Hi ha un clúster polític, empresarial i mediàtic que va llençar la campanya. Jo vaig aconseguir desprivatitzar una part de l'activitat sanitària, que em van castigar amb una campanya a través d'uns diaris molt concrets. Són els mateixos que volien destrossar el nostre sistema sanitari.