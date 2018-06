Portades: El Periódico recull la voluntat de Sánchez d'esgotar la legislatura fins al 2020

!! !!★!! !! PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| ||

19 de juny de 2018, 09.16 h





Pedro Chanchez, no cal que ho diguis, està claríssim.





Tu saps perfectament que vius en un estat FEIXISTA FINS EL MOLL DELS OSSOS, on malgrat la corrupció i la incompetència dels franquistes descarats, és a dir, del PP, l'electorat sempre els vota a ells, mentre que als que teniu la barra de dir-vos "socialistes" (encara que sou franquistes LLEUGERAMENT dissimulats) si heu aconseguit el govern, a la primera de canvi us foten fora amb l'excusa que sigui.





A vosaltres, els "sucio-listas"... Llegir més