Aquests són els plans de Marta Pascal per les municipals

Marta viu a CiU Terrassa Terrassa

19 de juny de 2018, 12.17 h

Quan un lider no es lider, ni el reconeix ningú pot dir el que vulgui que tothom farà el que cregui, prescindint d'ella.

Marta es un zero a l'esquerra, amb rabietes inútils no sap ni coordinar que es la tasca que e'l va encarregar.

Es farà el que calgui, amb idea de país i no de capelleta.

Ni en feu cas, ja es cansara i marxara d'avorriment.