La renúncia de Feijóo aviva la guerra entre Cosapedal i Sánez de Santamaría

El president de Galícia i del PP gallec ha renunciat aquest dilluns a la tarda a la cursa per substituir Mariano Rajoy al capdavant del partit. "Els gallecs ens van respondre amb el seu vot i amb una majoria excepcional. No els puc fallar. Seria fallar-me a mi mateix", va justificar aquest dilluns al vespre Feifóo.

Hoy martes, a las 13h y en el acceso del @Congreso_Es, he convocado a los medios de comunicación para presentaros mi candidatura a la presidencia del @PPopular — Sáenz de Santamaría (@Sorayapp) 19 de juny de 2018

Davant la renúncia del preferit per substituir Rajoy, sembla que la disputa estarà entre dues enemigues declarades: Cospedal i Sánez de Santamaría.Aquest dimarts al matí, la vicepresidenta ha anunciat que es presenta a la presidència del PP a través de Twitter. Santamaría ha convocat als mitjans a la 13h a la porta del Congrés dels Diputats, on ampliarà detalls sobre la decisió. Per la seva banda, la número dos del PP podria anunciar la seva decisió avui mateix en un acte a Toledo on se celebra la Junta Directiva Nacional del PP de Castella la Manxa.