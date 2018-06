Schleswig-Holstein es fixa en l'escrit de Montoro que nega la malversació l'1-O

Última actualització Dimarts, 19 de juny de 2018 11:00 h

El tribunal alemany vol aquest escrit per petició de la Fiscalia

0 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Redacció | El Tribunal alemany de Schleswig-Holstein, que ha de decidir en les pròximes setmanes si extradeix o no el president Carles Puigdemont, ha reclamat al jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, l'escrit on l'exministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, negava la malversació l'1-O.

La justícia alemanya es fixa ara en el document on Montoro explicava perquè havia dit a la premsa que no s'havia utilitzat "ni un euro" de fons públics per finançar el referèndum, segons publica El Español.

"Jo no sé amb quins diners es van pagar aquestes urnes dels xinos de l'1 d'octubre, ni la manutenció de Puigdemont. Però sé que no amb diners públics". Això és el que va dir l'exministre el passat 16 d'abril en una entrevista a El Mundo.

Un dia després d'aquestes declaracions, Llarena va enviar un requeriment al ministre perquè expliqués en què es basava per negar l'ús de fons públics per l'1-O. Ara, el tribunal alemany vol aquest escrit per petició de la Fiscalia. Amb tot, els jutges alemanys han acceptat la petició realitzada per la defensa de Puigdemont que nega l'ús de diners públics.

Montoro va defensar en l'escrit que ni les urnes ni la manutenció de Puigdemont a l'estranger s'havien pagat amb diners públics. I assegurava que si hi havia hagut malversació, només podria haver ocorregut "per un delicte de falsificació d'un funcionari conxorxat amb alguns proveïdors a favor del procés".

Notícies relacionades