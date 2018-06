[Vídeo] Julio Manrique demana l'alliberament dels presos polítics a la gala dels Premis Max a Sevilla

Última actualització Dimarts, 19 de juny de 2018 11:30 h

L'actor i director teatral s'ha endut el guardó de millor director per L'ànec salvatge

Redacció | Reivindicatiu discurs de l'acotr i director tealtral, Julio Manrique, a la gala dels Premis Max a Sevilla, on s'ha endut el premi a millor director per L'ànec salvatge.

Davant les personalitats del món teatral espanyol i el nou ministre de Cultura, José Guirao, a primera fila, Manrique ha demanat l'alliberament dels presos polítics.

"No vull aquesta nit desaprofitar l'ocasió de sumar-me a un desig compartit per tants, que encara que en algunes coses pensem diferent, coincidim a rebutjar i reivindicar el mateix: llibertat presos polítics!", ha reblat dalt l'escenari.





Aquestes han estat les paraules de Julio Manrique. llibertat presos politics #LlibertatPresesPolitiques @PremiosMax @eslapuntador @EntreCaixesiCat pic.twitter.com/8CibhniA2X — Carme Canet i Capeta (@carmecanet) 18 de juny de 2018 Manrique també ha exigit "llibertat d'expressió per a totes i per a tots sense perjudicis i, sobretot, sense mordasses".

Amb un to polític i reivindicatiu, també s'ha manifestat el dramaturg Joan Yago, que ha guanyat el premi a millor autor revelació per La Calòrica, obra que ha rebut el guardó a millor espectacle revelació per Fairfly.

L'autor ha lamentat que es condemni cantants per delictes d'injúries a la corona i ha demanat al nou govern espanyol que derogui la coneguda com a llei mordassa.

"Jo entenc que aquestes coses van lentes però, lamentablement, hi ha algunes persones que no poden esperar més. La cultura i l'estat en general necessita que es facin accions fermes i urgents per posar fi a aquesta vulneració de drets", ha exigit Yago.

